5 ilde aranan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

İstanbul, İzmir, Manisa, Kırıkkale ve Kocaeli’nde karıştığı 11 suçtan aranan ve 32 suç kaydı bulunan şüpheli, Denizli’de kardeşinin kimliğiyle kiraladığı apart dairesinde yakalandı.

KAYNAK: İHA
5 ilde aranan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstanbul, İzmir, Manisa, Kırıkkale ve Kocaeli’nde karıştığı 11 suçtan aranan Metin O.’nun (49) Denizli’ye geldiğini tespit etti.

Metin O.’nun yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığını ve bu kimlikle Honaz ilçesinde bir apart dairesi kiraladığını belirleyen JASAT dedektifleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği müşterek operasyonda, 5 ilde aranan şüpheliyi saklandığı apart dairesinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Metin O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. 5 farklı ilde hakkında 11 suçtan arama kararı bulunan şüphelinin ayrıca 16’sı dolandırıcılık olmak üzere 32 suç kaydının daha olduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Metin O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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