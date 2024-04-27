Beşiktaş'ı yakan ismi açıkladı

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Joe Worrall, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı kartın takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Worrall, "Kırmızı kart, maçın gidişatını değiştirdi ve bizi zor durumda bıraktı. On kişi kalmak, formda bir takıma karşı mücadele etmeyi daha da zorlaştırıyor. İkinci yarıda takım olarak güçlü bir karakter sergiledik ve eksik olmamıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık," ifadelerini kullandı.