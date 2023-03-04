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 Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:18
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5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

 Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında, yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

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