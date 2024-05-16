Flaş.. Flaş.. Kobani kararları sonrasında Meclis’te ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu'na katılan DEM Parti milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi. Milletvekilleri, verilen cezaları Meclis’te protesto etti. Sırrı Süreyya Önder Kobani cezalarına tepki gösterdi ve Meclis'i kapattı.
DEM Partili Milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle açıklanan kararları protesto etti.
KOBANİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
Kobani Davası'nda karar çıktı. Davada, sanıklardan Selahattin Demirtaş, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik etme suçundan 4 yıl 6 ay, Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay ve Diyarbakır'da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay, toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Figen Yüksekdağ, çeşitli suçlardan toplamda 30 yıl 3 ay, Günay Kubilay toplamda 20 yıl 6 ay, Pervin Oduncu ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haklarında 12'şer yıl hapis cezası kararı çıkan sanıklar Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in ise tahliyesine karar verildi.
18’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı ve 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan Kobani Davası'nın karar duruşması Sincan Cezaevi içerisindeki büyük duruşma salonunda görüldü. Saat 10.00'da başlaması gereken duruşma, 11.12’de başladı. Duruşma nedeniyle cezaevi önünde ve duruşma salonunun içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.