5 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA
5 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlayacağını söyleyen şahıs yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin 1,5 saat süren çabalarının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan İsmail Cihangir G.'nin aşağıya atlayacağını söylemesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama yatağı açarak tedbir aldı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü de olay yerine gelirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak İsmail Cihangir G.'yi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin aşağıya bakarak ayağını sallaması korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin 1,5 saat süren çabalarının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alınmak üzere polis aracına bindirilen şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

aw154350-02.jpg

aw154350-01.jpg

Son Haberler
Alacaklarını alamayan işçiler yaptıkları binanın dış cephesini söktü! Video
Alacaklarını alamayan işçiler yaptıkları binanın dış cephesini söktü!
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı Spor
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı
Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu Video
Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu
Köy öğretmeni Nida öğrencileriyle birlikte çektiği videoyla kalbinizi ısıtacak Video
Köy öğretmeni Nida öğrencileriyle birlikte çektiği videoyla kalbinizi ısıtacak
Google artık şifrenizi paylaşmanızı talep ediyor. İşte yeni özelliğin detayları Teknoloji
Google artık şifrenizi paylaşmanızı talep ediyor. İşte yeni özelliğin detayları
Yunanistan'da dilenci verilen 5 lirayı geri verdi: "Bu çeyrek Euro bile Eemiyor!" Video
Yunanistan'da dilenci verilen 5 lirayı geri verdi: "Bu çeyrek Euro bile Eemiyor!"
Galatasaray Beşiktaş'tan özür dilemedi. Aksine özür bekliyor Spor
Galatasaray Beşiktaş'tan özür dilemedi. Aksine özür bekliyor