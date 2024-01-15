5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'da polis ekiplerinin şüphesiyle durdurulan otomobilin içinden piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya lisanslı 5 kilo altın ele geçirdi. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede araçta piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 1’er kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram altın ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili O.H. (43) ve T.M. (46) adlı Türk vatandaşları gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5-kilo-rusya-lisansli-altinla-yakalanan-2-supheli-gozaltina-alindi-2814-dhaphoto1.jpg

5-kilo-rusya-lisansli-altinla-yakalanan-2-supheli-gozaltina-alindi-2814-dhaphoto2.jpg

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