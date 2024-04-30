İsmail Kartal yasakladı. Flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ligde kritik haftalara girilirken, çarpıcı bir karar aldığı belirtildi.
Sarı lacivertli takım ligin bitimine 4 hafta kala 93 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Kartal'ın futbolcularına bu farkın kapanacağına inandığını söylediği ve Galatasaray'ı deplasmanda yeneceklerini vurguladığı öğrenildi.
Kartal'ın futbolcularına yönelik bir de yasaklama kararı aldığı ileri sürüldü.
Yeni Açık YouTube kanalına konuşan gazeteci Yakup Çınar, İsmail Kartal'ın futbolcularına toplu halde Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi yasakladığını iddia etti. Çınar, futbolcuların maçları odalarında izlediklerini söyledi.
Sarı lacivertli futbolcuların daha önce toplu halde izledikleri bir Galatasaray maçı sırasında aralarında tartışma çıktığı ileri sürülmüştü.