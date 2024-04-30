Ağrılardan kurtulmanın yöntemi ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Ağrılar, insan hayatında ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak, eklem enjeksiyonları ile bu ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğu görülüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fırat Altay, eklem enjeksiyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Fizik tedavi alanında, lokal enjeksiyonlar eklem içine, eklem çevresine, kaslardaki tetik noktalara, tendonlara, omurgaya ve bağlara uygulanabiliyor olması umut verici. Eklem enjeksiyonlarının ana amacı, ağrıyı hafifletmek ve eklem hareketliliğini artırmaktır."

Dr. Altay, eklem enjeksiyonlarının uygulanabileceği vücut bölgelerini açıklarken, "Bu enjeksiyonlar, eklemdeki iltihabı ve ödemi azaltarak veya kıkırdak dokusunu güçlendirerek ağrıyı azaltma ve eklem hareketliliğini artırma hedefine ulaşabilir. Kullanılan maddeler arasında kortizon, lokal anestezikler, hyaluronik asit, kolajen, PRP (trombositten zengin plazma), CGF, ozon, yağ dokusundan elde edilen kök hücreler ve eklem dolgusu (poliakrilamid hidrojel) bulunmaktadır. Bazen sadece kuru iğneleme yöntemi bile tedavi için yeterli olabilir" dedi.

Op. Dr. Ferdi Sarı ise eklem içi enjeksiyonların özellikle omuz, diz ve kalça eklemlerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

İşlem sırasında hyaluronik asit ve kortikosteroidler gibi etken maddeler kullanılır. Eklem içi enjeksiyonlar, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı tarafından klinik şartlarında yapıldığında başarılı, güvenli ve konforlu bir tedavi yöntemi olabilir.

Kortikosteroid içeren eklem içi enjeksiyon tedavisi genellikle üç aylık periyotlarla uygulanırken, hyaluronik asit içeren tedaviler haftalık aralıklarla tekrarlanabilir.

Kortikosteroidler, iltihaplı eklem romatizmalarını iyileştirerek eklemlerin hareketliliğini artırabilir.

Hyaluronik asit ise eklem kireçlenmelerini tedavi edebilir ve kıkırdak hasarını durdurabilir.

Eklem içi enjeksiyon tedavisinden sonra, işlem yapılan bölgeye soğuk uygulama ve ilk gün bölgeyi zorlamama önerilir.

Eklem İçi Enjeksiyon Çeşitleri:

Eklem içi enjeksiyonlar, diz ağrılarının tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemleri içerir. Bu tedaviler, kanser veya mantar enfeksiyonları gibi durumları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Eklem İçi Enjeksiyon Çeşitleri Arasında:

• Kortikosteroidler: Diz osteoartriti, akut gut ve romatoid artrit tedavisinde sıkça kullanılır. Kalça kireçlenmesi ve diz osteoartriti için tipik olarak en az üç ayda bir uygulanır.

• Hyaluronik Asit: Eklemleri yağlayan sinovyal sıvılarda doğal olarak bulunan bir madde. Diz kireçlenmesi nedeniyle bu madde hızla azalabilir. Hyaluronik asit enjeksiyonları, eklemlerdeki kayganlığı artırarak ağrıyı azaltır ve eklem hareket aralığını iyileştirir. Genellikle üç ila beş hafta aralıklarla uygulanır.

• Lokal Anestezikler: Bazen ağrı kesici olarak eklem içi enjeksiyonlarla birlikte kullanılır. Ancak, eklemdeki kondrositlere zarar verebileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

• Botulinum Toksini (Botox): Ağrılı diz eklemi kireçlenmesinde güvenli ve etkili bir ağrı kesici olarak kullanılır.

• Trombosit Zengin Plazma (PRP): Kişinin kendi kanından elde edilen bir tedavi yöntemi. PRP enjeksiyonları, diz eklemindeki ağrıyı azaltabilir ve işlevi iyileştirebilir.

Eklem içi enjeksiyon tedavisi, ağrıyı hafifletme ve eklem işlevini geliştirme konusunda etkili bir ameliyat öncesi tedavi yöntemi olabilir. Dizde sıvı kaybı gibi sorunlar, eklem içi enjeksiyonlarla tedavi edilerek ağrılardan kurtulmak mümkündür. Uygulamanın kaç seans yapılacağı, doktorunuz tarafından belirlenecektir. Daha fazla bilgi ve ön muayene için Avicenna Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı doktorlarımızla iletişime geçebilirsiniz.