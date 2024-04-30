ABD Başkanı Biden’dan Mısır ve Katar’a Gazze için çağrı

Kaynak: İHA
ABD Başkanı Biden’dan Mısır ve Katar’a Gazze için çağrı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Filistin ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle, Gazze’deki ateşkes müzakereleri ve İsrail’in Refah’a yönelik operasyon hazırlığını görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ateşkes ve rehine anlaşmasını ele aldığı belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-04-30-112338.pngABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte şartların uygulanması amacıyla çabalayacağını ifade eden Biden, Sisi'ye ateşkes yapılması ve sivillere yardım gönderilmesinin önünde bir engel olan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için çaba göstermesini söyledi.

Biden, görüşmesi esnasında, sivillerin korunmasının öneli olduğuna dikkat çekti ve Filistinlilerin Mısır'a veya Gazze dışında başka bir yere gönderilmemesi gerektiğini kaydetti. Biden, Sisi’ye çabalarından dolayı teşekkür etti.

aw193474-02.jpg“GAZZE’YE YARDIM SAĞLANMALI”

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin Filistin’in Refah şehrinde askeri gerilimin tırmanmasının tehlikesini vurguladığı ifade edildi. Sisi, Biden’ ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze’ye insani yardım sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti ve iki lider de çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ateşkesin sağlanması için ABD’nin iki ülkeyle birlikte çalışacağını belirtti. Al Thani’ye rehinlerin serbest bırakılması her türlü çabayı gösterme çağrısı yapan Biden, Gazze’de gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini iletti.

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