5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Aydın'da narkotik ekipleri, durdurdukları otomobilin bagajında bulunan gizli bölmede 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan narkotik ekipleri bir otomobili takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, içerisinde 2 şahsın bulunduğu otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda otomobil bagajındaki gizli bölmede 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ç.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Ç.U. ve A.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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