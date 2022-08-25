Güreşte 5 Ay - Yıldızlı sporcumuz seribaşı oldu

Dünya Güreş Birliği (UWW), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi kadınlarda seribaşı sporcuları açıkladı.



Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası, 2022 Kıta (Avrupa) Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde elde edilen derecelere göre yapılan klasmanda 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, seribaşı olarak belirlendi.

Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak

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