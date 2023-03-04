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5 milyonluk vurgun. Şeytanın aklına gelmez. İlaç yerine su enjekte ettiler

İstanbul’da bir hastaneden kanser ilaçları çalındı. Kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit edildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:36
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5 milyonluk kanser ilacı vurgunu. İlaç yerine su enjekte ettiler

5 milyonluk vurgun. Şeytanın aklına gelmez. İlaç yerine su enjekte ettiler
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İstanbul’da bir hastanede şeytanın bile aklına gelmeyecek bir olay yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit etti.

İHA’nın haberine göre, bazı görevlilerin, maddi değeri 10 ila 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları sırt çantalarında dışarı çıkarıp eczacı ve kuryeye, yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettiklerini belirleyen ekipler, bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfasını suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evi, araçları ve kullandıkları hastane bölümleri ile eczanedeki aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 avro, 20 pound, 70 bin 435 lira ile 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. Öte yandan operasyon anı kameraya yansıdı.

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