Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi

Kamu kurumlarındaki yozluk düzeni "yok artık" dedirtecek boyuta ulaştı. Devletin arıtma tesislerinde dahi milyonlarca liralık vurguna imza atıldığı ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1992 yılında tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Bakanlığın 'Turaş' isimli şirketinin Antalya Serik’te Boğazkent ile Serik, Alanya’da Türkler ve Muğla Ortaca Sarıgerme Arıtma Tesisi isimli dört arıtma tesisi bulunuyor. Bu arıtma tesislerinde yüzlerce odalı lüks otellerin de atık suları ve kanalizasyonları arıtılıyor. Bakanlık bu işlem için otellerden oda başı aylık 10-20 dolar arasında bir ücret alıyor. Bir turizm sezonunda 5 yıldızlı bir otelden bakanlığın 1,5 milyon TL ile 2 milyon TL arasında gelir sağladığı ifade ediliyor. Bu para “sadece atık suların arıtılması işlemi için” bakanlığa ödeniyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Turizm bölgesinde bu şekilde milyonlarca liralık bir para yönetiliyor. Fakat devletin kasasına girmesi gereken bu milyonlarca liralık arıtma tesislerinin bir vurgun düzeni kurulduğu ortaya çıktı.

YOLSUZLUK BELGELENDİ

Ağustos 2022 tarihinde ise Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ne genel müdür olarak atanan Tayhan Şimşek, şirket, plajlar ve artıma tesislerindeki yolsuzlukları ortaya çıkarıp bir rapor hazırladı. Devletin parasının nasıl çalındığını ve devletin nasıl soyulduğu belgeleriyle ispatlayan Şimşek, hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bu raporun ardından baskı gören Genel Müdür Şimşek sadece 5 ay görevde kalabildi. Baskı gören Şimşek 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Hazırladığı rapor ise hâlâ Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının önünde duruyor.

MÜDÜR KÖŞEYİ DÖNDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının işlem yapmadığı raporda yer alan dosyada arıtma tesislerinde imza atılan yolsuzluklar şöyle sıralanıyor:

• Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’nin, arıtma işleminden geriye kalan çamuru yakma ve taşıma işi ihalesiz olarak M. firmasına verildi. Bu arıtma tesisinin müdürü Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında ani zenginleşme yaşadı. Bahsedilen 4 aylık zamanda diliminde, Arıtma tesisinin müdürü Muğla Dalaman’da bir ve Antalya Serik’te iki arsa olmak üzere toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon TL olan üç ayrı arsa satın aldı. Raporu hazırlayan Şimşek, arıtma tesisi müdürünün bu ani zenginleşmesini mantıklı bir şekilde açıklayamadığını ifade etti.

TESİS BEDAVAYA VERİLDİ

• Serik Arıtma Tesisi, T. Çevre isimli bir şirkete 10 yıllığına “Sadece tesiste üretilecek elektriğin aylık cirosunun sadece yüzde 15’i Turaş’a ödemek” koşulu ile kiraya verildi. Tesisin kiraya verildiği T. Çevre Şirketi satın aldığı malzeme ve faturaları Turaş A.Ş.’ye kestirildi ve ödendi. En son elektrik abone bedeli de Turaş A.Ş.’ye kestirildi. Ayrıca bu şirket tesisi geç devreye aldı. Tesiste bir makine mühendisi ve elektrik elektronik mühendisi ile inceleme yapılarak bağımsız rapor hazırlanması gerekmektedir.

MİLYONLUK ZARAR

• T. Çevre Şirketi, Serik Arıtma Tesisi’ni geç devreye aldığı için Turaş A.Ş.’nin zararı yaklaşık 3 ile 4 milyon TL arasındadır. Firma kendisi yapması gereken çamur taşıma ve yakma işini de Turaş AŞ’ye yaptırdı. Bu kamu zararına kim bilerek göz yumduysa hukuken sorumludur.

• Belek ve Kadriye Halk Plajlılarında B. İnşaat’a geçici kabul işleminden sonra Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak 3 milyon ile 5 milyon TL arasında ödeme yapılmaya çalışıldı. Geçici kabulden sonra iş artırımı suçtur. Geçici kabulden sonra herhangi bir iş artışı yapılması mümkün değildir.

• Ayrıca bakanlığın bünyesin de bulunan plajlar da sahte, lisanssız bilgisayar programı satın alınmış ve pos programı olarak kullanılmış, buna kimler nasıl izin verdi hiç mi sorgulanmadı bu konu, kimler bu işten büyük çıkar elde etti.

“AYAKLARINA BASTIM”

Skandallarla dolu raporu hazırlayan ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığını ifade eden Tayhan Şimşek, “Basın da yer alan raporu ben hazırladım. Raporun basına sızması ayrıca manidar. Birçok yolsuzluğu ortaya çıkardım. Ödüllendirilmem gerekirken bazı insanların ayağına basmam nedeniyle görevimden uzaklaştırıldım. Habere konu olan raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişlerine teslim ettim. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde kendisinin de daha detaylı bir açıklama yapacağım ” diye konuştu.