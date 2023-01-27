Yine foreks vurgunu. Vatandaşı 150 Milyon TL çarptılar. Parayı bakın nasıl alıyorlar?

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü.



Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.







EV, OTOMOBİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞARAK İNSANLARI TEŞVİK ETTİLER

Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.



Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.







PARALARINI İSTEYENLERİ 5 AY BOYUNCA OYALADILAR

Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.







Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.







ÖNCE KREDİ ÇEKTİ SONRA EVİNİ SATTI

Esnaf T.B., nasıl dolandırıldıklarını şöyle anlattı. T.B., "Çevremde bulunan arkadaşlarım '100 bin lira yatırdım 1 ay sonra 120 bin lira aldım. Başka bir arkadaşım şu kadar yatırdım bu kadar aldım.' şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Bende merak edip bir miktar para yatırdım. 3 ay boyunca takip ettim. Her ay sonu düzenli olarak kazanılan kardan payımı aldım. Bunun üzerine önce bankadan kredi çektim ardından daha fazla para kazanma isteğinden dolayı evimi satarak para yatırdım. Üyeler kazandıkları kazançlarla aldıkları evleri arabaları dükkanları grupta paylaşıyorlardı. Bu paylaşımlar daha fazla üyenin gelmesine güven sağlamasına katkı sundu. Ankara'da sisteme dahil olan sayısı 300 civarında. Gün sonu gruba kazançları gösteren dekontlar paylaşılıyordu." dedi.







4 MİLYON LİRA YATIRDI

Şebekenin 1 yıl boyunca düzenli ödeme yaptığını aktaran T.B., "Toplam 4 milyon lira para yatırdım. 1 yıl boyunca 500 bin lirasını geri verdiler. Alacağım 3 milyon 500 bin lira. Dolandırıcılar bir gün hesaplara bloke konulduğunu açıkladı ve ödemelerin yapılamayacağını duyurdu. Bunun üzerinde paramı istedim. 5 ay boyunca sürekli oyaladılar. Bizde gidip savcılık ve emniyete şikayette bulunduk." dedi.







150 MİLYON LİRA VURGUN

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 kişiden oluşan şebekeyi tespit etti.



Çalışmalarının tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.



Dolandırıcıların binlerce kişiyi mağdur ettiği yaklaşık 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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