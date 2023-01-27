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Yine foreks vurgunu. Vatandaşı 150 Milyon TL çarptılar. Parayı bakın nasıl alıyorlar?

Binlerce kişiyi yüksek kazançlı foreks yatırım vaadiyle kandıran dolandırıcılar 150 milyon liralık vurgun yaptı. Parayı alma yöntemleri ise "pes artık!" dedirtti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:08
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Yine foreks vurgunu. vatandaşı 150 Milyon TL çarptılar

Yine foreks vurgunu. Vatandaşı 150 Milyon TL çarptılar. Parayı bakın nasıl alıyorlar?
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Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü.

Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.



EV, OTOMOBİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞARAK İNSANLARI TEŞVİK ETTİLER
Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.

Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.



PARALARINI İSTEYENLERİ 5 AY BOYUNCA OYALADILAR
Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.



Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.



ÖNCE KREDİ ÇEKTİ SONRA EVİNİ SATTI
Esnaf T.B., nasıl dolandırıldıklarını şöyle anlattı. T.B., "Çevremde bulunan arkadaşlarım '100 bin lira yatırdım 1 ay sonra 120 bin lira aldım. Başka bir arkadaşım şu kadar yatırdım bu kadar aldım.' şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Bende merak edip bir miktar para yatırdım. 3 ay boyunca takip ettim. Her ay sonu düzenli olarak kazanılan kardan payımı aldım. Bunun üzerine önce bankadan kredi çektim ardından daha fazla para kazanma isteğinden dolayı evimi satarak para yatırdım. Üyeler kazandıkları kazançlarla aldıkları evleri arabaları dükkanları grupta paylaşıyorlardı. Bu paylaşımlar daha fazla üyenin gelmesine güven sağlamasına katkı sundu. Ankara'da sisteme dahil olan sayısı 300 civarında. Gün sonu gruba kazançları gösteren dekontlar paylaşılıyordu." dedi.



4 MİLYON LİRA YATIRDI
Şebekenin 1 yıl boyunca düzenli ödeme yaptığını aktaran T.B., "Toplam 4 milyon lira para yatırdım. 1 yıl boyunca 500 bin lirasını geri verdiler. Alacağım 3 milyon 500 bin lira. Dolandırıcılar bir gün hesaplara bloke konulduğunu açıkladı ve ödemelerin yapılamayacağını duyurdu. Bunun üzerinde paramı istedim. 5 ay boyunca sürekli oyaladılar. Bizde gidip savcılık ve emniyete şikayette bulunduk." dedi.



150 MİLYON LİRA VURGUN
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 kişiden oluşan şebekeyi tespit etti.

Çalışmalarının tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Dolandırıcıların binlerce kişiyi mağdur ettiği yaklaşık 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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Beyru
27.01.2023 16:29
Öpülmeye doymayan aptal insan ne kadar çok ülkede.Bedava peynir fare kapanında olur.Keşke kovid aptalları öldüren bir virüs olsaydı dünya ne güzel bir yer olurdu.  
 
teist
27.01.2023 16:28
Forex, Kuran'ın özü olan Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33.34 ayetlerini okusalardı, bunu yapmazdı. Akp seçmen okusaydı, TÖVBE eder, bir daha "o"o partiye oy vermezdi.  
 
1950
27.01.2023 16:14
Bırakın çarpsınlar, yahu bu milletin anasını hallettiler, vatandaş ne yaptı? Anam hamile kaldıysa üvey kardeşten bize de biraz haram mal düşer deyip yine oy verdi, yalan mi ???  
 
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