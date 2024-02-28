50 bidonla su almaya gelenlere karşı böyle çözüm buldular. İstanbul’un bir ucundan geliyorlar

Şile Yeşilvadi'de bulunan hayrattan bidonlarca su alınması üzerine köylüler kartlı ve şifreli sisteme geçildi. Köylülere muhtarlıkça kartı dağıtıldı. Köylüler her defasında kart okutarak 30 saniye akan iki musluktan su dolduruyor. Dışarıdan gelenler ise, dijital hayratın bir çeşmesinden yararlanabiliyor. Köy muhtarı Alican Özdemir, "Her gelen 50 bidonla geliyor. 50 bidonla gelince biz burada su alamıyoruz. Onun için böyle bir sisteme geçtik." dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Erikel ise, "Benim evim karşıda 2 damacana alıp evime gideceğim, saatlerce bekletiyorlar ya da tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için bu sisteme geçildi. Bu daha sağlıklı oldu." diye konuştu. Sancaktepe'den su doldurmaya Şile'ye gelen Ali Arı ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arı, "Önceden geldiğimde musluklar açıktı. Şu an kapalı. Bu sistemi ilk defa görüyorum" diye konuştu.

"HER GELEN 50 BİDONLA GELİYOR; BİZ SU ALAMIYORUZ"

Yeşilvadi Köyü sakinleri 15 yıl önce ormandan borularla kaynak suyu getirdi. 2 bin 800 metre boyunca döşenen borularla köye getirilen kaynak suyunu sadece köy sakinleri değil zamanla yabancılar da kullanmaya başladı. Hatta onlarca bidon su dolduranlarla, köy sakinleri arasında tartışma ve kavga çıktı. Tartışmaların önüne geçmek ve köylülerin sıra beklemeden su almasını sağlamak amacıyla 10 gün önce kartlı sisteme geçildi. Sistemle ilgili bilgi veren Yeşilvadi Köyü muhtarı Alican Özdemir, "Çeşme 15 sene önce yapıldı. Birisi yardımcı oldu biz de köylü olarak hepimiz çalıştık.

Suyu getirdik, bu suyu kendi köyümüz için getirdik. Burada çeşmeyi de bıraktık ki vatandaş 3-5 bidon alsın diye ama bu artık amacını aştı. Her gelen 50 bidonla geliyor. 50 bidonla gelince biz burada su alamıyoruz. Onun için böyle bir sisteme geçtik. Aşağı yukarı 10 gün oldu kuralı sistemi, daha önce öbür köyler de yapmıştı. Gittik o çeşmelere baktık, kafamıza yattı. Bütün kartları köylülere verdik.

Geliyor köylü sıra beklemeden suyunu alıyor. İstanbul'dan, Şile'den kim geliyorsa burada sıraya girsin diye orada açık bıraktık bir tarafını çeşmenin, akıyor. Kartla giriş yapılıyor. Bir sistem varmış daha önce yapan köylere gittik onlara baktık, kafamıza da yattı getirdik, yaptık." dedi.

"ÖNCELİK KÖYDE OTURANLARIN"

Muhtar Özdemir, "Bize göre, öncelik köyde oturanların. Biz böyle bir çeşme yaptık ki vatandaş da faydalansın diye, buradan alıp da İstanbul'da suyu satsın diye değil. 50 bidonla geliyorlar. 50 bidonla bu suyu ne yaparsınız siz? 20 litrelik damacanayı İstanbul'a götürüyor bu 50 bidon su ne olur sizce? Siz de su kullanıyorsunuz, ne kadar harcarsınız? Bunu adam yüzde 80 satıyor, bunu ispatlayamayız ama satıyor.

50 bidon su bin litre yapıyor. Bu nasıl olur, hangi hane kullanır bin litre suyu? Bu tabi bir kişi değil. Arkasındaki kamyon, minibüs, arabalar yani bunlar hep böyle. Biz de böyle bir karar aldık. En azından vatandaş geliyor sıra beklemeden kendisi alıyor öbür vatandaş beklesin sırasını doldursun, biz suyu kesmiş değiliz." dedi.

"TARTIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BU SİSTEME GEÇİLDİ"

Yeşilvadi köyü sakinlerinden Ahmet Erikel ise, "Burası yeni imara açılan bir yer. Daha önce birkaç tane halkı varmış. O zaman çok sıkıntı olmuyordu ama insanlar oturmaya başladıktan sonra ister istemez, sorun oldu. Burada ne bakkal var ne herhangi bir sipariş geliyor. İnsanlar mecburen suyunu buradan almak zorunda. Buraya TIR'larla geliyorlar, TIR dolusu damacanalarla, kamyon dolusu damacanalarla. Benim evim karşıda 2 damacana alıp evime gideceğim, saatlerce bekletiyorlar ya da tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için bu sisteme geçildi. Bu daha sağlıklı oldu.

Aslında baktığınız zaman bu akan su daha iyi su. Depoya girmeden direkt geliyor en azından insanlar da buradan alıyor, ona göre sıraya giriyor dışardan alanlar. Köyden alanlar da 2 dakika doldurup, mesela benim gibi doldurup gidiyorlar. Su da ziyan olmuyor. Tabii ki insan evine 2 damacana alır 3 damacana alır; ama burada akşamları özellikle de hafta sonları bu sistemden önce burada TIR'lar kamyonlar duruyordu. Kamyonun arkası komple su. Nereye götürüyorlar, ya da satıyorlar mı bilmiyoruz. Öyle olunca da su kalmıyor. Gerçekten yazın burada su yoktu, bitmek üzereydi artık. O yüzden bu sisteme geçildi, daha iyi oldu." şeklinde konuştu.

"KARTLI SİSTEM BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Yeşilvadi Köyü sakinlerinden Ercüment Eksek de , "Kartlı sistem bizim için iyi oldu. Muhtarımızla zaten bir çözüm bulması için konuştuk. Diğer köylerin de kartlı sisteme geçtiğini biliyoruz. En azından sıra beklemekten kurtulduk çünkü yüzlerce bidon su sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar, gelen vatandaşlar da bizi sıraya sokmaya çalıştıkları için sıkıntı yaşanıyordu. Su kesilmedi zaten, gelen vatandaşlar sıraya geçip alıyorlar biz de kendi suyumuzu tedarik ediyoruz." dedi.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

Çeşmeden su almak için Sancaktepe'den Şile'e gelen Ali Arı ise, "Sancaktepe'den su doldurmak için geliyorum buraya. Önceden geldiğimde musluklar açıktı, şu an için kapalı. Bu sistemi ilk defa görüyorum." dedi.