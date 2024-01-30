50 bin TL'lik kar için yola çıktı gelen mesajla dünyası başına yıkıldı

Antalya'da galericilik yapan 27 yaşındaki Kadir Bayer, 22 Ocak günü Afyon'dan bir araç satın aldı ve 34 FIB 370 plakalı kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyon'a gitti.

Takas işleminin ardından Antalya'ya gelen Bayer, telefonuna gelen mesajla kendisine ceza yazıldığını öğrendi. E-Devlet üzerinden kontrollerde bulunan Bayer, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde'nden 150 bin 600 TL ceza tutarında ceza yediğini gördü.

Bayer'in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı tespit edilirken Bayer, cezanın düzeltilmesini talep etti.

"ARKADAŞIMIN UYARMASIYLA 150 BİN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon'a gittiğini aktaran Kadir Bayer, “Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim." diye konuştu.

"ÖDEME GÜCÜM YOK”

Gelen cezaya itiraz edeceğini ifade eden Bayer, "Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok” dedi.