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50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı

Yozgat Şehir Hastanesine nefes almada güçlük çektiği şikâyetiyle gelen bir hastanın burnundan ameliyatla 8 santimetre boyunda kitle çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:11
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50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı

50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı
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İHA’nın haberine göre; Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine nefes almada zorluk şikâyetiyle başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda 8 santimetre boyunda kitle tespit edildiği ifade edildi.

Göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Rehan tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyatla alındı.
Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyleyen Op. Dr. Rehan şunları söyledi:

“50 yaşında erkek hastamız, burun tıkanıklığı şikâyetiyle geldi. Muayenesinde bu tıkanıklığın sebebinin bir burun eti veya kemik eğriliği değil de kitle olabileceğinden şüphelendik. Hemen bir tomografi ve MR çektirdik. Hastamızın ameliyatı kitlenin bulunduğu yer ve boyutundan dolayı sıkıntılıydı. Kitle 8 santimetre boyutundaydı. Yeri ise kafa tabanı ve göz kemiklerinin birleştiği yere yapışıktı. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kitlenin hepsini yüzünde herhangi bir kesik oluşturmadan burun içerisinden tek parça olarak çıkardık. Hastamız taburcu oldu.”

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