Bebeklerde görülen kulaktaki şekil bozukluğuna kritik öneri. Uzmanlar açıkladı

Geleneksel yöntemlerin aksine, cerrahi olmayan modern tekniklerle bebeklerin kulak şekilleri artık düzeltilebiliyor.

Bu yöntemler, genellikle bebeklerin ilk aylarında uygulanarak, kulakların doğal formunu kazanmasına yardımcı oluyor.

Kulak şekil bozukluğu olan çocuklar, sosyal yaşamlarında bazı zorluklarla karşılaşabilirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Çetinkaya, bebek ve çocuklarda görülen kulak şekil bozukluklarının ameliyatsız yöntemlerle düzeltilebileceğini belirtti.

Doktor Çetinkaya, cerrahi gerektirmeyen kulak şekillendirme tedavisiyle, yeni doğan 1-2 aylık bebeklerin kulaklarının şekillendirilebileceğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Gonca Aslan ise, duyma kaybına yol açmayan kulak şekil bozukluklarının, çocukların estetik endişelerine ve akranları arasında alabilecekleri olumsuz yorumlara neden olabileceğini, bu nedenle ebeveynlerin bu durumu dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Aslan, kısa sürede ve kolaylıkla uygulanan tedavilerle bu sorunun giderilebileceğini söyledi.

Kulak Şekil Bozukluğu Nedir?

Bebeklerde kulak şekil bozukluğu, dış kulaktaki kıkırdak dokunun anormalliği olduğu biliniyor.

Kepçe kulak, kulak deri eklentileri, kulak memesi kıvrıklığı, Stahl’in kulak deformitesi gibi durumlar, yenidoğan bebeklerde görülen kulak şekil bozuklukları arasında.

Bu tür bozukluklar, artık cerrahi müdahale olmaksızın tedavi edilebilmekte.

Kulak Şekil Bozuklukları Nasıl Düzeltilir?

Ameliyatsız yöntemlerle, bebeklerin ilk iki ayında kulak şekil bozuklukları tedavi edilebileceği bildirildi.

Bebeklerin 6. haftasından sonra azalan östrojen seviyeleri nedeniyle kıkırdak dokusu sertleşmeye başlar, bu nedenle ilk dört ve altı hafta, ameliyatsız kepçe kulak tedavisi için ideal bir zaman dilimi olduğunun altı çizildi.

Kulak bandı, basit bir tedavi yöntemi olup, daha gelişmiş bir sistem olan Earwell ile daha kesin sonuçlar elde edilebileceği ifade edildi.

Earwell, rahatsızlık hissi yaratmadan, bebeklerin kulak şekil bozukluklarını düzeltebilen bir tedavi olmasıyla biliniyor.

Bebeğin kulak şekil bozukluğuna göre uygulanan Earwell aparatı, kulağın doğru şekilde gelişmesini sağlar ve dört haftalık bir tedavi sürecine sahip olduğu biliniyor.

Daha ileri seviyedeki kulak şekil bozuklukları için cerrahi müdahale gerekebileceği önerildi.

Bu tür durumlar, yenidoğan kulak şekil bozuklukları konusunda uzman bir çocuk doktoru tarafından değerlendirilmesi tavsiye edildi.