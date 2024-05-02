Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın

Tabanı yırtılan ayakkabılarıyla çalışmak zorunda kalan genç bir işçinin elinde straforla ayakkabısının tabanını onarmaya çalıştığı, strafora şekiller vererek tabana uydurmaya çalıştığı anlar inşaatta çalışan başka biri tarafından kaydedildi.

Ancak bu yaşanan içler acısı durum, günümüzde birçok genç için gerçeklik haline geldi. Günden güne ailelerine bakmak, okumak ve geçimlerini sağlamak zorunda kalan gençlerin sayısı hiç olmadığı kadar arttı.

AYAKKABISINI STRAFORLA ONARDI

Bu gençler, yaşlarına uygun olmayan ağır işlerde, güvencesiz çalışma koşullarında ve hak ettiklerinin çok çok altında düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı. Eğitimlerine ara vermek ve hatta belki okulu bırakmak zorunda kalanlar ise geleceklerine dair umutlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ailelerinin geçimini sağlamak için erken yaşta çalışmak zorunda kalan bu gençler, çoğu zaman sosyal ve ekonomik haklardan yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalırken kopan ayakkabısını kendi çabalarıyla onaran genç, yenisini alamadığı ve bu sebeple pratik zekasını kullandığı için sosyal medyada gündem oldu.

YAŞAMAYI BIRAKIP GÜNÜ BİTİRDİĞİNE ŞÜKREDER HALE GELDİLER

Sağlık sorunları, yetersiz beslenme, kötü çalışma koşulları ve eğitim fırsatlarının kaybı gibi pek çok riskle karşı karşıya kalan genç; günü tamamladığına ve karın tokluğuna çalıştığına şükreder hale geldi.

Söz konusu durum yalnızca kişisel olarak bu gençlerin hayatlarını etkilemekle de kalmayıp aynı zamanda toplumun genel refahını da olumsuz etkilemekte. Gençlerin eğitim alamaması, iş gücü piyasasında daha az nitelikli işgücünün oluşmasına ve ekonomik büyüme potansiyelinin azalmasına neden olmakta.

BU BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL BİR SORUN

Ayakkabısını kendi imkanlarıyla onarmaya çalışan bu gençten hareketle genç yaşta çalışmak zorunda kalan ve ailesine bakmak zorunda kalan çocukların durumu aslında sadece bireysel bir sorun olarak değil, toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Daha iyi eğitim fırsatların sağlanması, güvenceli ve adil çalışma koşullarının oluşturulması, ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesi gibi haklara sahip olunması gereken bu çocukların durumu yürekleri dağlarken, söz konusu paylaşım binlerce yorum ve beğeni topladı.