51 ilde 865 arsa kelepir fiyata satılacak. Yüzde 20 indirim yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
51 ilde 865 arsa kelepir fiyata satılacak. Yüzde 20 indirim yapılacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor. İhale yöntemiyle yapılacak satışın tarihi belli oldu. Peşin ödeyenlere indirim de var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde toplam 865 farklı arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.

Satışı yapılacak arsaların 51 ildeki bilgileri paylaşıldıl. 865 arsa, yüzde 25 peşin ve 24 ay vade uygulanacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim yapılacak. İhale tarihleri de belli oldu.. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da mümkün olacak.

Bunun yanında da arsa satışı inalesinin yapılacağı adresler de belli oldu. O adreslerden ilk Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Çankaya Ankara...İkinci adres ise TOKİ'nin İstanbul Küçükçekmece'deki adresinde gerçekleştirilecek. Satılacak arsaların fiyatları 1 Milyon 220 bin lira ile 41 Milyon 514 milyon lira arasında değişiyor.

Teklif vermek isteyenler, emlakmuzayede.com.tr adresinden de online olarak katılabilecek. 12. Katılım teminatları ise arsa bedeline göre belirlendi. İşte satışı yapılacak bazı arsaların adresleri ve fiyatları

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