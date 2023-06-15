51 yaşındaki kadına at çarptı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada, bir at arabası 51 yaşındaki vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

51 yaşındaki kadına at çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada bir at arabası, 51 yaşındaki Fatma Ç. adlı vatandaşa çarptı.

Karşıdan karşıya geçtiği sırada ters yönden gelen at arabasını görmeyen Fatma Ç. adlı vatandaşa, araba sürücüsü zamanında müdahale edemeyince at çarptı.

At arabasının çarptığı Fatma Ç. çarpmanın etkisi ile yere düşerken, yaralı kadını çevredeki vatandaşlar ayağa kaldırdı.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile, tedavi altına alınması için Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araba sürücüsü ise kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına takıldı.

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