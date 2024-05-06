Kız öğrenci silahla okul bastı havaya ateş açtı. Burası Amerika değil Türkiye

Görüntüler Amerika'dan değil Türkiye'den...Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hem devamsızlık hem de disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan genç kız lisenin kapısına silahla dayandı. Okulun kapısı kapalıydı. Eli silahlı lise son sınıf öğrencisi kapıyı tekmeledi. İddiaya göre genç kız havaya da ateş açtı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin Kızıltepe'deki olay öğle saatlerinde Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre ismi açıklanmayan lise son sınıf öğrencisi bir genç kız devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okulla ilişiği kesildi.

Bunun üzerine eline silah alan genç kız soluğu Kenan Kösen Lisesi'nin önünde aldı. Kapıya tekmeler savuran lise son sınıf öğrencisi genç kız elindeki silahla bir yukarı bir aşağı dakıkalarca dolaştı Hatta kız öğrencinin havaya da bir kaç el ateş ettiği iddia edildi.

Okul içerisinde ve dışında büyük panik yaşandı. O anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Olay yerine çağırılan polis genç kızı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.