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  • 5.1’lik depremin ardından Osmaniye’de 3 artçı sarsıntı meydana geldi

5.1’lik depremin ardından Osmaniye’de 3 artçı sarsıntı meydana geldi

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı meydana geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:03
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5.1’lik depremin ardından Osmaniye’de 3 artçı sarsıntı meydana geldi

5.1’lik depremin ardından Osmaniye’de 3 artçı sarsıntı meydana geldi
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Merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı oldu. AFAD verilerine göre, saat 18.48’de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18,52’de merkez üssü Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü olan 2.8 büyüklüğünde, saat 19.10’da merkez üssü Düziçi Atalan belgesi 2.2 ve saat 20.23’te merkez üssü Kadirli ilçesi Karatepe köyü olan 2.6 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntı kaydedildi.

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