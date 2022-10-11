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  • İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür Osmaniye depreminin ardından açıkladı. Harita üzerinde anlattı

İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür Osmaniye depreminin ardından açıkladı. Harita üzerinde anlattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür depremin meydana geldiği bölgeyle ilgili tedirgin edici bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 20:30
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Prof. Dr. Naci Görür Osmaniye depremi sonrası bölgede bulunan fay hattı hakkında açıklamada bulundu

İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür Osmaniye depreminin ardından açıkladı. Harita üzerinde anlattı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin yaşandığı bölgenin Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğu ve bu bölgede bulunan Çelikhan-Erkenek, Kahramanmaraş-Adana hattında daha çok stres biriktirdiğine dikkat çekti.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle." ifadesini kullandı.

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