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Kızı, "Anne çadırımı bozdun" dedi 54 kilo verdi

44 yaşındaki 3 çocuk annesi doktor Gülsün Ateş Doğan, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaşınca obezite cerrahi yöntemiyle 54 kilo verdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:48
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54 kilo zayıfladı hayatı değişti

Kızı, ''Anne çadırımı bozdun'' dedi 54 kilo verdi
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doğan'ın, stresli iş yaşamı, sağlıksız beslenme ve doğum yaptıktan sonra aldığı kilolar nedeniyle hareketleri yavaşladı, sağlık sorunları arttı. Diyetisyen desteği ve spor yaparak da fazla kilolarını veremeyen Doğan, çareyi obezite cerrahisinde aradı. Doğan, verdiği kararla iki yıl önce Isparta'da "tüp mide ameliyatı" oldu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akıcı tarafından takibe alınan Doğan, 3 yıl önce 105 kiloyken cerrahi yöntemle 51 kiloya kadar düştü.

Dr. Doğan, AA’ya açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Nefes almakta güçlük çekiyordum. Üzerime elbise bulamıyordum. Çocuklarımdan duyduğum sözler beni üzüyordu. En küçük kızım, evde bir masanın altına battaniyelerden çadır yapmış, 'Anne gel oynayalım.' dedi. Ben de girmeye çalıştığım sırada çadırı bozuldu. Kızım da 'Sen benim çadırımı bozdun.' diyerek kızdı. Çocuklarımla bile rahat oynayamamaya başlamıştım. Bu beni çok etkilemiş, üzmüştü. Yaşanan bu olay da tüp mide ameliyatı olmamda radikal karar almamda bir etkendi."

“ARTIK TOPUKLU AYAKKABI GİYEBİLİYORUM"

Doğan, başarılı geçen ameliyatının ardından bir hafta dinlendikten sonra iş hayatına başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Artık yağsız gıdalar ve sebze çeşitleriyle sağlıklı besleniyorum. Spor ve yürüyüşle de kaslarım güçlendi, vücudum toparlandı. Şimdi daha şık giyinebiliyorum. Yıllarca istediğim mağazalardan alışveriş yapamadım. Zayıfladıktan sonra gidemediğim mağazalara gitmeye başladım. Bu da bir bayan için çok büyük bir şey. Artık topuklu ayakkabı giymeye başladım. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalıştığım dönemde üniformalarım olmazdı. Hep şoförlerin kıyafetlerini giyerdim. Şimdi, S ve M beden giyebiliyorum. Bunun verdiği mutluluğu size zaten tarif edemem. "

DOÇ.DR. AKICI: BAŞARILI ŞEKİLDE KİLO VERDİ

Doğan'ın sağlık durumunun takibini yapan Doç. Dr. Akıcı da kendileri için en zor olanın meslektaşlarından birini ameliyat ve takip etmek olduğunu belirtti. Doğan'ın ameliyatı sonrası takibinin iyi olduğuna, başarılı kilo verdiğine dikkati çeken Akıcı, "Yaşamındaki değişikliklerini birebir yaşadık. Her gün irtibattaydık, mesajlaştık. Zor bir süreçti ama her şey iyi gitti. O da şu anda gerçekten yeni hayatına 'merhaba' dedi." diye konuştu.

 

 

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