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Milyonların ölümüne neden olabilir. DSÖ’den korkutan rapor

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı küresel rapora göre; Korona salgınında fiziksel hareketsizlik nedeniyle kalp krizi, obezite, diyabet gibi çok ciddi hastalıklar yaşanacağının bildirilmesi korkuttu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:41
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan rapor. Milyonların ölümüne neden olabilir

Milyonların ölümüne neden olabilir. DSÖ’den korkutan rapor
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Dünya Sağlık Örgütü, ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı küresel raporda dünyada yetişkin nüfusun yüzde 80’den fazlasının yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmadığını ortaya koydu. Bu rapora göre; 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişi fiziksel hareketsizlik nedeniyle kalp krizi, obezite, diyabet gibi çok ciddi hastalıklar yaşayacağı bildirildi.

Korona aylarca dünyada milyonları evlere hapsettiği biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişinin fiziksel hareketsizlik nedeniyle çok ciddi sağlık sorunları yaşayacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

DSÖ'den bugün yapılan açıklamada, hükümetler acil önlem alıp insanları daha fazla harekete teşvik etmezse yarım milyar kişinin kalp krizi, obezite, diyabet ve diğer ağır ve ölümcül hastalıklarla karşı karşıya kalacağının açıklanması korkuttu.

DSÖ'nün ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı küresel rapora göre dünyada yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası yeterli fiziksel aktiviteye sahip değil.

Örgüt açıklamasında, insanları koltuktan kalkıp harekete yöneltmemenin maddi açıdan da büyük yük oluşturacağını, sağlık maliyetinin 27 milyar dolar artacağını vurguladı.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Adhanom Ghebreyesus “Daha fazla ülkenin insanları yürümeye, spora ve diğer fiziksel aktivitelere teşvik etmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Türkiye dâhil 194 ülkenin verilerine göre, hükümetlerin sporu ve hareketi teşvik etmek için yürüttüğü çalışmalar da çok yavaş ve sağlık hizmetleri gelecek yıllarda bu durumdan büyük yara alabileceğinin açıklanması korkuttu.

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