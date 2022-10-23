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Nihayet Avrupa’da bir konuda 1’nci olduk, uzmanı açıkladı

Prof. Mustafa Taşkın, Türkiye nüfusunun yüzde 20’sinin obez olduğunu belirterek, “Türkiye şu anda Avrupa'nın 1 numaralı obez ülkesi.” dedi ve ciddi uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:58
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Türkiye obezitede ilk sırada

Nihayet Avrupa’da bir konuda 1’nci olduk, uzmanı açıkladı
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3’üncü Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı yapıldı. Türkiye'de ilk kez obez ameliyatlarını yapan emekli cerrah Prof. Dr. Mustafa Taşkın, "Türkiye obezite ameliyatıyla ilgili tercih edilen ülke. Avrupa’nın önündeyiz bu ameliyatlarda. Bir tek İtalya'da iyi bu konuda. Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı o kadar yardımcı ki bu konuda, kurullardan geçirildiği takdirde devlet veriyor parasını. Devlet parasını verdiği için insanlar geliyor. Özellere de giden çok ama yine devletten faydalanıyor. Bizim ameliyat sayımız çok. Bizim hasta sayımızda çok ve insanımız da çok şişman. Avrupa ülkelerinde bir numarayız. Nüfusumuzun yüzde 20'si obez. Tabi kademeli bir şekilde obez. Öyle olunca da hasta da çok oluyor tabii ki" diye uyarıda bulundu.

Çalıştaya katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Zafer Cantürk ise şunları söyledi:

"Hasta ilk geldiğinde hastaların hepsini ameliyat etmiyoruz. Öncelikle konseyimizde hastalar tartışılıyor. Ameliyat gerekmeyen hastayı diyet, egzersiz ve ilaçla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Her vakaya cerrahi planlamıyoruz. Cerrahi gereken vakalara da konseyimizin kararıyla gereken yapılıyor"

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Abbas
23.10.2022 09:32
Çok normal Çöple besleniyor, iş olmayınca da oturuyor, metabolizma bozuluyor, al sana fazla kilo, oldun Obez !!!  
 
Ahmet Egendi
23.10.2022 09:15
Beslenme yok doyma var karbonhidrat ağırlıklı yenirse obezlik normal  
 
Vatandaş
23.10.2022 09:10
Yedirin millete GDO lu yiyecekleri hibrit tohumla yetişmiş sebzeyi meyveyi zehirli tarım zehirli gübre şeker yerine Mısır şurupları yetmedi Palm yağı ekmeklerine sonra Türk halkı obez  
 
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