55 yıl önce batan geminin enkazına ulaşıldı

Kaynak: AA
55 yıl önce batan geminin enkazına ulaşıldı

Avustralya'da 1969 yılında çelik taşırken şiddetli bir fırtınaya yakalanan ve 26 kişilik mürettebatın bulunduğu yük gemisi MV Noongah'ın enkazına sonunda ulaşıldı.

Avustralya medyasına göre, gemi 25 Ağustos 1969'da battığında 21 mürettebat hayatını kaybetmişti. Enkaz, 170 metre derinlikte bulundu ve yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleriyle tespit edildi. Enkazın büyük ölçüde sağlam ve dik bir şekilde bulunduğu bildirildi.

MV Noongah, Yeni Güney Galler açıklarında çelik yükleme yaparken fırtınaya yakalanarak batmıştı. O dönemde Avustralya tarihindeki en büyük deniz arama kurtarma operasyonlarından biri olarak kaydedilmişti. Geminin batmasının hemen ardından 26 mürettebat üyesinden 5'i kurtarılmış, maalesef 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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