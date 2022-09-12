﻿57 bin inek, aynı gün ölür mü?

Hindistan'ın kuzeyinde Racastan eyaletinde aşılanan 57 bin inek aynı gün öldü! İnek, Hinduizmde kutsal sayılan bir hayvandır ama Hindistan hükümeti, küresel projeye uygun hareket ettiği için ineklerin aşılanmasına izin verdi...

Bu olayda, aşının toplu katliam için kullanılabileceği çok net olarak görülüyor ama Hindistan medyasında da dünya medyasında da konuyla ilgili tek bir haber bulmak mümkün değil... Sosyal medyada Hintliler, ölen ineklerin görüntülerini yayınladı... Sanki bölgeye atom bombası atılmış gibi...

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İneklerin Hint kültüründeki yerine Mamatha Gandhi, şöyle açıklamıştı: "Aslında Hinduizmin temeli, ineğin korunmasıdır. Bana göre ineğin korunması, doğal evrimin en harika olaylarından biridir. Çünkü bu koruma, diğer türlerin korunmasıyla da ilgilidir. İnek vasıtasıyla kişiye, kendi kimliğini diğer bütün canlılarla birlikte düşünmesi emredilmiştir. Kutsallaştırma konusunda niçin ineğin seçildiği de bana göre açıktır. Çünkü inek, Hindistan'da en vefalı dosttur. O, bereket kaynağıdır; sadece süt vermez, aynı zamanda tarımı mümkün kılar. O milyonlarca Hintlinin sütanasıdır. İneği koruma, Hinduizm'in dünyaya bir hediyesidir. Dahası Hinduizm, Hintliler ineği koruduğu sürece baki kalacaktır."

Hindistan hükümeti, ineklerin aşılama yoluyla katledilmesine izin verdiğine göre, Hinduizmi de ortadan kaldırmaya karar vermiş görünüyor!

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Türkiye'de ise özellikle ağır vasıta kullanan sürücülerin direksiyon başında ani kriz geçirmeleri sebebiyle büyük kazalar yaşanmaya başlandı...

Mardin'in Derik ilçesinde bir TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı, kazadan sonra "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına" karar verdi!

İstanbul Avcılar'da ise iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 99 yaralı var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. Rahatsızlanan şoförümüz 2006 girişli. 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz... Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ardından da bayılma görüntülerinden ortada" dedi...

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Uluslararası düzeyde de tamamı aşılanmış olan pilotların ani kriz geçirmeleri halinde büyük uçak kazaları yaşanacağında dair uyarılar yapılıyor. Her uçakta ikinci pilot bulunduğu ve iki pilotun da aynı anda kriz geçirmesi ihtimali bulunmadığı varsayıldığı için kaza yaşanmayabilir ama havada de böyle bir tehdit var...

Zaten ani ölümlerin, pıhtı atma sonucu gerçekleştiğine dair sağlık personeli gözlemleri var... Ani ölümlerin kesin sebebini söylemek için otopsi raporu gerekir. Bugüne kadar genç yaşta aniden ölenlerin niçin öldüğüne dair tek bir otopsi raporu yok...

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Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünya hükümetleri, küresel güçlerin, nüfus azaltma projelerinin uygulama memuru haline geldi...

Türkiye'de genç yaştaki insanlar patır patır ölüyor, Hindistan'da kutsal sayılan inekler katlediliyor; tek bir yetkili açıklama yapmıyor.

Türkiye'de sadece birkaç doktor, hiçbir laboratuvar analizine dayanmadan ani ölümleri Covid geçirmiş olmaya bağlıyor...