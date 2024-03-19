5G teknolojisine geçtikten sonra hayatımızda neler olacak?

Mobil cihazlar için daha düşük bir gecikme süresi ile önceye kıyasla kat be kat daha hızlı internet imkânını insanlara sunacak olan 5G’nin, ülkemizde kullanılmasına Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasına göre 2026 yılında geçilecek.

Yayınlanan son verilere göre küresel 5G abone sayısı 2023 yılının ilk çeyreğindeki verilere göre 1,3 milyar kişiden oluşuyor. 2028 yılında ise bu sayının 5 milyara çıkması öngörülüyor.

4.5G teknolojisine göre 10 kat daha hızlı internet imkanı sunacağı ifade edilen 5G ile yüksek frekans radyo dalga bantlarını kullanarak yüksek hızda veri aktarımı imkanı 5G teknolojisini kullanana kullanıcılara sunulacak.

PEKİ 5G’DE NELER OLACAK?

5G teknolojisi ile artırılmış sanal gerçeklik gözlükleri ile çok daha gerçekçi bir deneyim ile beraber sağlık sektöründe de uzaktan tedavi mümkün hale gelecek.

5G teknolojisi ile 4.5G’ye göre daha fazla hıza sahip olacak, çok daha hızlı yüksek kapasiteli veri indirimi ile beraber 8k çözünürlüğünde videoları izleyebilme bunula beraber bant genişliğinin daha fazla olması bekleniyor.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

5G teknolojisi şu anda Güney Kore başta olmak üzere Singapur, Brezilya, İsveç, Danimarka, İsrail, Norveç, Hırvatistan, Fransa, Belçika, Yunanistan, Kanada, Almanya, ABD gibi ülkeler 5G teknolojisini kullanarak yüksek hıza sahip modemleri kullanabiliyor.