6.9 büyüklükteki depremin ardından tsunami tehlikesi doğdu

Yabancı deprem bildirim sitesi Lastquake Doğu Asya’da Banda Denizi’nde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin Endonezya'nın Ambon kentinin 370 km (229,9 mil) güneydoğusunda ve 146 km derinlikte meydana geldiğini de belirtti.

EMSC başlangıçta depremin büyüklüğünü 6.8 olarak bildirmişti. Ayrıca tsunami tehlikesinin de olduğu duyurulmuştu.

Depremde herhangi bir yıkımın olup olunmadığı ise bilinmiyor.

Ancak, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PWTC) daha sonra depremden kaynaklanan herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını söyledi.

Öte yandan 6.9’luk depremden sonra 7.1 büyüklüğünde de deprem yaşandığı bildirildi.

TSUNAMİ SÜRESİNCE NE YAPILMALI ?

Yüksek bir tepe gibi olabildiğince yüksek bir yere çıkmaya çalışın. Evinizin veya bulunduğunuz binanın elektrik, su ve gaz bağlantılarını kapatın.

Resmi duyurulardan haberdar olabilmek için acil durum hattı (911), polis ve itfaiye ile iletişime geçip eğer mümkünse sürekli radyoyu dinlemeye devam edin.

Yetkili kişilerin verdiği yönergeleri dinleyin. Eğer gemi veya teknedeyseniz; Yerel otoritelerle iletişim kurmaya çalışın. Acil durum çantanızı yanınızdan ayırmayın. Döneceğiniz kıyıda tsunami olmuşsa başka bir dönüş noktası seçip oraya dönün.

Sahilden uzak durun. Sahildeyken deprem hissederseniz uyarının yapılmasını beklemeden, acilen sahilden uzaklaşın.

TSUNAMİDEN SONRA NE YAPILMALI?

Kendi durumunuzdan emin olduktan sonra çevrenizdekilere yardım edin. Yeterli bilginiz yoksa yardım etmek amacıyla başkalarına zarar verebilirsiniz. Bu nedenle ne yapacağınızı bilmediğiniz durumlarda ilgili kişileri çağırın.

Zarar görmüş binalardan uzak durun. Evinize, yetkililer güvenli olduğunu söylemeden önce dönmeyin. Tüketmeden önce su ve yiyeceklerinizin uygun sağlık koşulları taşıdığından emin olun. Binaların elektrik ve gaz çıkışlarını kontrol edin.