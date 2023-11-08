Marmara’daki deprem sonrası Naci Görür’den ilk açıklama. "KAF'ın kuzey kolunda olmadı"

Marmara Denizi’nde deprem oldu.

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi.

Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.