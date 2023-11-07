Son dakika.. Marmara’da açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 4,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.5 olarak açıklarken Afad 4,1 olarak açıkladı.

Deprem Bölgesi Aktif Fay Hattı Üzerinde

Balıkesir’de meydana gelen deprem, Marmara Denizi’nde yer alan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın devamı niteliğindeki aktif bir fay hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hattı, 1999 yılında meydana gelen ve yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği Gölcük depreminin de kaynağı olarak biliniyor. Uzmanlar, bu fay hattının kırılma riskinin yüksek olduğunu ve büyük bir depreme neden olabileceğini belirtiyor.