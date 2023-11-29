Boğaziçi Üniversitesi’nden İstanbul için tsunami uyarısı. Deniz altı heyelanından dolayı tsunami bekleniyor

Olası, İstanbul depreminden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı tsunami beklediklerini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi’ndeki uzman önlem uyarısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi’nden İstanbul için tsunami uyarısı. Deniz altı heyelanından dolayı tsunami bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, İstanbul’da tsunami beklediklerini söyledi.

Cambaz, Japonya'da 11 Mart 2011'de 9,0 büyüklüğündeki depremde olduğu gibi tsunaminin en çok Pasifik Okyanusu'nda dalma ve batma bölgelerinde gözlendiğini aktardı.

Uzman Cambaz, 2004 yılında Sumatra'da 9,3 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin farklı kıtalarda ve 11 ülkede depremi hisseden veya hissetmeyen yaklaşık 230 bin insanın ölümüne ve büyük hasara yol açtığını anlattı.

Dr. Cambaz, depremlerin etkisinde bulunan, 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridine sahip Türkiye'nin de tsunamiden dolayı hasar almaya açık ve önlem alması gereken ülkeler arasında bulunduğunu dile getirdi.

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DENİZ ALTI HEYELANI

İstanbul için tsunami tehlikesine dikkati çeken Cambaz, şöyle devam etti:

"İstanbul için de tsunami beklediğimiz bir şey. Sadece depremden dolayı değil. Depremden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı İstanbul'da tsunami bekliyoruz. Burada yıkmaya çalıştığımız en büyük algı, tsunami dediğimiz zaman Japonya ya da Endonezya'daki gibi 20 metrelik dalgalar anlaşılıyor.

Bizim burada 1509 ve 1894 depremlerinden sonra kayıtlara düştüğü gibi 6 metre mertebesinde dalgalar söz konusu. Bu da çok büyük bir yıkıma ve kaosa neden olabilir. Çünkü bizim deniz seviyesinde yerleşimlerimiz var"

Türkiye'de Harita Genel Müdürlüğünün 20, Kandilli Rasathanesinin 8 deniz seviyesi gözlem istasyonu ile gelişmelerin takip edildiğini belirten Cambaz, Marmara Denizi'ne 20 yeni çok disiplinli deniz seviyesi gözlem istasyonu kurulmasının planlandığını dile getirdi.

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Dr. Cambaz, deniz seviyesi gözlem istasyonlarıyla tsunami olup olmadığını, deniz seviyesindeki değişikliğin kaç metreye çıktığını ölçebildiklerinin altını çizerek, merkezlerinin 2017'de aldığı uluslararası akreditasyonla 13 ülkedeki toplam 21 abonesine 5,5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde bu tehlikeye dair bilgilendirme, gözlem ve uyarı mesajı yayınladığını ifade etti.

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