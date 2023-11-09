6 ay boyunca AVM'de yaşadı. Kimseye fark ettirmedi. Yaşam alanı güvenlik görevlilerini bile şaşırttı

Çin'in Şangay şehrindeki bir AVM'de yaşayan ismi açıklanmayan adam 6 ay devam eden gizli yaşamının ardından yakayı ele verdi.

Kendisine ait bir çadırı bulunan adamın AVM yaşamında bir çalışma masası, bilgisayarı hatta yatağı bile vardı.

Son 6 aydır alışveriş merkezinin merdiven boşluğunda kendisine ait bir hayat kuran adam güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tutuklandı. Adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN PRİZLERİNİ KULLANIYORDU

Güvenlik görevlilerinin yaşam alanına gelmesiyle birlikte adamın kendisine ergonomik bir sandalyenin yanı sıra çadır, masa ve bilgisayar bulunan adeta bir oda kurulduğu fark edildi. Bir süre güvenlikten kaçmayı başaran adam alışveriş merkezinin şarj prizlerini kullanarak taşınabilir cihazlarını şarj etmek için düzenli olarak dışarı çıkmayı göze almıştı. Ancak en sonunda yakayı ele verince tutuklanmaktan kurtulamadı.