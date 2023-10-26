6 aylık bebeğin şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Anne-baba gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 aylık bebeğin ölümü üzerine yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda morluklar tespit edildi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan sorguda çelişkili ifadeler veren anne ve baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 aylık bebeğin şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Anne-baba gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak'ta ikamet eden R.Ç. ve D.Ç. çiftinin ilk çocuğu olan 6 aylık A.A.Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, iddiaya göre, bebeğin vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Polis ekipleri, çelişkili ifade veren anne ve babayı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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