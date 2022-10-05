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6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı

6 Ekim (yarın) İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü olacak. Vatandaşlar kulaktan dolma bilgilerle toplu taşıma metro, otobüs, Marmaray, metrobüsün ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırma yaparken İETT'den açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:52
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6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz

6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili bir resmi tatil kararı açıklanmadı. Her yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu vesilesiyle tüm toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. İETT'den gelen açıklama da bu yönde oldu. Açıklamada; ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' denildi.

Bu durumda İstanbulkart'a dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorları ile ulaşım ücretsiz olacak.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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