6 kişi birden sopalarla saldırdı. Tek başına mücadele etti

Alanya'da gezi teknesi çalışanı 6 kişi ellerine aldıkları sopalarla tatile gelen gurbetçiye saldırdı. Gurbetçi dayak yedi ama yıkılmadı. Saldırganların bir kısmını yere yıktı

KAYNAK: DHA
6 kişi birden sopalarla saldırdı. Tek başına mücadele etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan gurbetçi gence, 6 kişi sopayla saldırdı. Uzun süre 6 kişilik grubun saldırısına dayanan genç adama çevredekiler destek oldu, karşı tarafa da tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın İskele Caddesi gezi tekneleri bölgesinde dün gece gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi ile Almanya’dan tatil için gelen bir gurbetçi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Grup, gurbetçi gence sopalarla acımasızca vurdu. Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre karşı tarafa direndi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler “Yapmayın, kaç kişi adama saldırıyorsunuz. Tek başına adam yazık değil mi?” diyerek sopalı gruba tepki gösterdi.
Kavga sonrası gurbetçi gencin kafasında kanamalar meydana geldiği görüldü.

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