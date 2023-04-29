6 partili ittifak kuran Erdoğan: Başkanlık sistemi ile ülke koalisyonlardan kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle 4 gün ara verdiği programlarına İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest ziyaretiyle yeniden başladı. Erdoğan, "Artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce altılı dediler, sonra yedili oldu daha sonra dokuzlu oldu. Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu, 9 ay 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün önce rahatsızlanarak tüm programlarını iptal etmiş ve bazı programlara canlı bağlantı yöntemiyle katılmıştı. Erdoğan, 4 günlük aranın ardından bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’i ziyaret etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kullandığı TOGG ile Teknofest alanına geldi. Erdoğan, Kahramanmaraş’ta deprem konutlarının temel atma törenine canlı bağlantıyla katılmasının ardından şöyle konuştu:

“İLKİNİ 2018 YILINDA DÜZENLEDİĞİMİZ TEKNOFEST ARTIK KENDİ ALANINDA BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜ”

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan Teknofest’in yedincisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz Teknofest hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.

Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği Teknofest’in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı’na, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan dereceye giren, projeleri ile fikirleri ile önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz, bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu.

Bu vesileyle, 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı’mızı ve Baykar şirketimizi tebrik ediyorum. Baykar, asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve Teknofest gönüllüsü genç kardeşlerimiz birçok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular.

“GENÇLER, UNUTMAYIN BİZ ARTIK SİZİN ZAMANINIZIN MİSAFİRİ DURUMUNDAYIZ”

Türkiye’de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize ‘Ben de yapabilirim’ özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşları ile birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla, ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. Türkiye Yüzyılı’nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler, unutmayın biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. İşte bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum.

“BİR DİĞERİ ÇIKIYOR, TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE PROJELERİNİN SEMBOL YERİNİ AMERİKAN ŞİRKETLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEKTEN SÖZ EDİYOR”

Karadeniz doğal gazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. HÜRJET ve Atak-2 uçtu. Teknofest işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kâbusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri hâlinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor İHA ve SİHA’ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor, ‘TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var’ diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Kardeşlerim, ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinden ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor.

Önceki gün, biliyorsunuz, artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce altılı dediler, sonra yedili oldu daha sonra dokuzlu oldu. Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu, 9 ay 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı be, bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı, gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik.

“KILIÇDAROĞLU VE YANDAŞLARININ YÖNETİMİNDE GAZİ'NİN PARTİSİ AMERİKAN MUHİPLERİ CEMİYETİ’NE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Dokuzlu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söylüyor. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği Teknofest’e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı, Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay Bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. ‘Buyurun gelin’ dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açıktır. Hiçbir mâni yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister, yürek. Bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların, bir asır önce İstiklal Harbi’mize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyetleri’nden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan Muhipleri Cemiyeti’ne dönüşmüştür. Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara, deniz kıyılarına ve çöllere kurulur bay bay Kemal.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN HATIRASINA HÜRMETEN CHP’YE OY VERMEYİ DÜŞÜNEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH’TAN SABIR DİLİYORUM”

Anlaşılan bay bay Kemal’i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş. Kandırmış. Uzay, mekik, mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse, en azından Boğaz Köprüsü’nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten CHP’yi özellikle CHP’ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah’tan sabır diliyorum. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. Gençler, 14 Mayıs’ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız?

Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun’daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? Fındığın fiyatını 4 dolar arttıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul’da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı, indireceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan.

Mayıs ayında başlattığımız süreçte, bir asil bir yedek olmak üzere iki uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor.

“ULUSLARARASI UZAY İSTASYONUNA GİDECEK ALPER GEZERAVCI KARDEŞİMİZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’MIZDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞ KAHRAMAN BİR TÜRK PİLOTUMUZ”

Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum.”