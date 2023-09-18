6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!" açıklamasını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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