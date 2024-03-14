6 suçtan aranıyordu. Zehir taciri yakalandı

Kaynak: İHA
6 suçtan aranıyordu. Zehir taciri yakalandı
Kayseri'de 6 ayrı suçtan aranan kişi yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda B.D. ve M.D., yaşanan kovalamacayla yakalandı.

Kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 17,95 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken B.D.'nin 6 ayrı suçtan arandığı, M.D.'nin ise 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

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