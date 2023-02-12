6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı

Hatay’da depremi fırsat bilen 3 hırsız, hasarlı binalara girdi. Kent genelinde birçok eve girip insanlar enkaz altındakicanlarını kurtarma çalışırken yağma yapmaya çalıştılar.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi.

Ayrıca Hatay’da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR’lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu.