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6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı

Depremzedelere gönderilen kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtan 3 kişi 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmıştı. Hırsızlar yakalandı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 09:06
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6 TIR’lık gıda yardımını çalan hırsızlar yakalandı

6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı
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Hatay’da depremi fırsat bilen 3 hırsız, hasarlı binalara girdi. Kent genelinde birçok eve girip insanlar enkaz altındakicanlarını kurtarma çalışırken yağma yapmaya çalıştılar.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi.

Ayrıca Hatay’da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR’lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu.

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