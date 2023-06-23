6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün

Güzel model Thylane Blondeau daha küçücük bir kızken popüler oldu. 6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alınca herkesin hafızasına kazındı. Şimdilerde 22 yaşında olan ünlü güzel, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Thylane Blondeau, paylaştığı son gönderiler ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Güzel model son olarak annesiyle pozunu paylaştı. "Hayatımın aşkı" notuyla paylaşım yapan dünyanın en güzel kızına yorum ve beğeni yağdı.

Thylane Blondeau'nun annesini görenler "Güzelliği annesindenmiş", "Anne de abla gibi maşallah" yorumları geldi.

