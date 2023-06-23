6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan ünlü model Thylane Blondeau, şimdilerde 22 yaşında. Güzel model annesiyle pozunu paylaşınca sosyal medyada yorum yağdı.

6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün

Güzel model Thylane Blondeau daha küçücük bir kızken popüler oldu. 6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alınca herkesin hafızasına kazındı. Şimdilerde 22 yaşında olan ünlü güzel, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

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Thylane Blondeau, paylaştığı son gönderiler ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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Güzel model son olarak annesiyle pozunu paylaştı. "Hayatımın aşkı" notuyla paylaşım yapan dünyanın en güzel kızına yorum ve beğeni yağdı.

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Thylane Blondeau'nun annesini görenler "Güzelliği annesindenmiş", "Anne de abla gibi maşallah" yorumları geldi.

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