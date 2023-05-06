6 yıl sonra gelen adalet

İstanbul’da 6 yıl önce Mehmet Çimiç ’i öldürüp kaçan İlker Atar, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı.

6 yıl sonra gelen adalet

DHA'nın haberine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde 2017 yılında Mehmet Çimiç’i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan İlker Atar'ın, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Atar'ı saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker Atar'ın yakalanmamak için sürekli kıyafet ve saç- sakal tarzını değiştirdiği belirlendi.

İşlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İlker Atar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

216f0f75874550854e27b987fdc98271.jpg

7a29261292e6fb88ef7c21ec061e342e.jpg

25e04ed299dd77c86458fa386955f867.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı Güncel
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın Güncel
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı Güncel
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza Güncel
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor? Teknoloji - Otomotiv
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor?
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı Magazin
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı