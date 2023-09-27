60 bin liralık saatleri çalıp kaçtı

Balıkesir'de bir AVM'de yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yakalandı. Bir mağazaya giren şahıs, değeri 60 bin Türk Lirası olan iki saati çalıp iş yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
60 bin liralık saatleri çalıp kaçtı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kipa AVM'de yaşanan hırsızlık olayı mağaza çalışanlarını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Zeytinli Mahallesi’nde bulunan Kipa AVM'deki bir mağazaya müşteri gibi giren şahıs, mağaza çalışanının gözleri önünde binlerce liralık iki saati alarak kaçtı. Hırsız koşarak kaçarken, mağaza çalışanı da yaşadığı şoku üzerinden atıp hırsızı kovalamaya başladı. AVM'nin içinden kaçan hırsız gözden kaybolurken, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, mağaza çalışanları ise AVM'nin güvenlik konusunda daha çok tedbir almalarını istediler.

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