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AKP'li belediye hakkında şok iddia: '60 metrekareye 1 buçuk milyon lira rüşvet istedi'

Eyüpsultan Belediyesi’nde görevli bir zabıta amirinin kaçak inşaata göz yummak için 1 milyon 500 bin lira rüşvet istediği iddia edildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 13:19
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'60 metrekareye 1 buçuk milyon lira rüşvet istedi' AKP'li belediye hakkında şok iddia

AKP'li belediye hakkında şok iddia: '60 metrekareye 1 buçuk milyon lira rüşvet istedi'
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İstanbul Eyüpsultan Belediyesinde zabıta kadrosunda görev yapan ve Kemerburgaz/Göktürk beldelerinde Zabıta Amirliği yapan T.U'nun Kemerburgaz Göktürk’te bir inşaata göz yummak için 1 milyon 500 bin lira rüşvet istediği iddia edildi.

ZABITA AMİRİ: "İNŞAATINI BENİM SÖYLEDİĞİM KİŞİYE VERECEKSİN"
Polemikhaber.com'un haberine göre, rüşvet istenen kişi T.U'ya "Nasıl olacak bu işler, nasıl yapacağız?" diye sorduğumda bana "Benim söylediğim kişiyle oturup inşaatını ona vereceksin bu kişide Y. isimli bir müteahhittir. Malzemeyi Kemerburgaz/Göktürk’te ikameti olan söylediğim nalburdan alacaksın.” dediğini öne sürdü.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bunun üzerine belediyeye şikayette bulundu. Eyüpsultan Belediyesi Teftiş Kurulu zabıta amiri T.U. hakkında soruşturma başlatarak ifadesine başvurdu. Hâlâ daha görevde olan T.U. hakkında bu, ilk şikayet değil. T.U'nun daha önce de Kemerburgaz’daki farklı yerlerden bazı kişilere bu yöntemle kaçak yapı yapmasına izin verdiği ortaya çıktı.

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