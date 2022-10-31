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Kulislerde konuşulan yeni rüşvet çarkı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik köşesinde bugün Ankara’da alınan rüşvetlerin gizlenmesi için kooperatifler kurulduğunu yazdı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:45
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Kulislerde konuşulan yeni rüşvet çarkı

Kulislerde konuşulan yeni rüşvet çarkı
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Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik bugünkü “Ankara kulislerinde konuşulan rüşveti gizleme yöntemi” başlıklı yazısında Ankara’da alınan rüşvetlerin gizlenmesi için kooperatifler kurulduğu konuyu değerlendirdi.
 

İsmet Özçelik’in yazısı şöyle:

“Kamuda yapılan işler…

Belediyelerdeki ihaleler… Alınan komisyonlar, rüşvetler…

Son günlerde iyice arttığı konuşuluyor.

Bazılarının gözü dönüyor.

Her türlü riski alıyor…

Ankara kulisleri yine hareketli.

Ortalık iddiadan geçilmiyor.

 

PARALAR NEREDE?

Peki, bu paralar nerede?

İlk gündeme gelen lüks konutlar.

Gözde müşteriler, bürokrat ve siyasiler.

Adamın maaşı belli.

Yemese içmese toplam alacağı ortada.

Ama birkaç tane villası, lüks konutu var.

Değeri on milyonlar ediyor.

Örneğin bir partinin il başkanı.

Kendisi uzak bir ilde.

Ankara, İzmir, İstanbul’da villalar alıyor.

Gözlerden uzak mülkler ediniyor.

Kaynağı meçhul…

Tapularının bazısı eşinin, çocuğunun üzerine.

 

YENİ ARAYIŞLAR

Ekonomik kriz nedeniyle halk öfkeli.

Yasa dışı yollarla zenginleşenler…

Artık daha fazla göze batıyor.

Bir de bu işin sonrası var.

Paraları bankaya yatırsa hemen bulunur.

Lüks konutlar ve villalar…

Tapu kayıtlarına ulaşılabilir.

Başkasının üzerine yapsalar…

Riskli bir durum.

İlginç örnekler yaşandı…

Üstüne yatanlar oldu.

O zaman ne yapmalı…

Yeni arayışlar başlamış.

Varlıklarını gizleyecek formüller bulmuşlar.

 

KOOPERATİF

Yeni bulunan formül “kooperatif”…

“Kooperatiflerin bu işle ne alakası var” demeyin.

Kooperatifçiliği de kirletmişler.

Son günlerde çok konuşuluyordu.

“Şeytanın aklına gelmez” deniyordu.

Yasa dışı gelirleri gizleme profesyonelleşmiş.

Sadece bu işlerle uğraşanlar türemiş.

Kulağı delik bir isme sordum.

“Senin haberin yok mu?” diyerek anlattı:

 

YÖNTEM ŞÖYLE

“Siyasetçi, bürokrat, belediyeci, …

İşleri güçleri ihale, komisyon…

Karşılıksız iş yapan yok.

Büyük vurgunlar söz konusu.

Ama paranın tespit edilmemesi lazım.

Günü gelince hesap vermek de var.

Peki, nasıl gizleyecekler?

Yeni yöntem kooperatif…

Çok kıymetli araziler bulunuyor.

Birileri(!) bir kooperatif kuruyor.

Kooperatif bu araziyi satın alıyor.

 

MİLYONLUK HİSSELER

Sonra rüşvetçi takım üye yapılıyor.

Kendisi, eşi, çocukları…

İkişer, üçer hisseler…

Görünüşe göre çok masum…

Mal varlığında kooperatif hissesi görülüyor.

Peki, hisse değeri ne kadar?

5-10 milyon TL olanlar var.

20-30 hisse edinenler konuşuluyor.

Değerinin tespit edilmesi çok zor.

Çünkü kooperatif hissesinin değeri pek bilinmiyor.

Bazıları zaten kapalı.

Yeni üye falan almıyorlar…

Bu işlerin profesyonelleri…

Emlak piyasasından tanıdık isimler.

‘Rüşveti gizleme’ formülünü bulan da onlar.

İşi o kadar büyütmüşler ki…”

 

SORU-YANIT

Dinledikçe merakım arttı.

Ben sordum o yanıtladı:

-Ankara’da bu tür kaç kooperatif var?

-Sayısı tam belli değil.

Ama yüzlerce dersem yanlış olmaz.

-Peki, profesyoneller rüşvetçileri nasıl buluyor?

-“Hacı hacıyı Mekke’de, hoca hocayı tekkede, deli deliyi dakikada bulur” durumu.

Ankara küçük yer.

Herkes kimin ne iş yaptığını bilir.

-Başka illerde de var mı?

-Ankara siyasetin, bürokratın, ihalenin başkenti.

O nedenle ilk burada başladı.

Ama diğer illere de yayılıyor.

İstanbul’da da sayı çok arttı.

Belediyelerin bütçeleri büyük…

Daha fazla uzatmadım.

Tuzun koktuğu günler...

“Sistem içi” kurtuluş yok.

Türkiye’yi devrimin paklayacağı çok açık!”

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Osmanlı torunları
31.10.2022 14:10
Halkın malını mülkünü parasını soyup soğana çevirdiler. Hâlâ bunları savunan angut beyinsiz koyun sürüsü var.  
 
Hey maşallah !
31.10.2022 14:06
Dünyada böyle bir hırsızlık yolsuzluk çetesi yoktur.  
 
Yaparsa akp yapar, hamdolsun ...
31.10.2022 14:05
Dünya sefalet endeksine göre, Türkiye 93.3 puanla Arjantin'i geçerek birinciliğe yükseldi .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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