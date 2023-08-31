60 metrelik şelale için bilimsel araştırma yapılacak

Bitlis Mutki ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük şelalelerinden birisi olan Gümüşkanat Şelalesi için bilimsel çalışma başlatılacağı duyuruldu. İlçe merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan Gümüşkanat Şelalesi, el değmemiş doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kısa süre önce yolu ve çevre düzenlemesi yapılan şelale, ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Bu önemli destinasyonu daha görünür kılmak için Mutki Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) şelale ile ilgili kolları sıvadı.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ve üniversiteden bazı akademisyenlerle birlikte şelaleyi ziyaret eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşkanat Şelalesi ile ilgili bilimsel çalışma yapılacağının müjdesini verdi.

Akademisyenlerle birlikte alanda gözlem ve incelemelerde bulunan Rektör Elmastaş, “Bugün hocalarımız ve Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ile birlikte Mutki ilçesinde yer alan ve muhteşem bir görsel şölen sunan Gümüşkanat Şelalesi’ni gezdik. Üniversite olarak, keşfedilmeyi bekleyen bu şelalenin tanıtımına ve ekoturizmine katkı sunmak adına bilimsel bir çalışma başlatıyoruz.

Yapılacak çalışma ile hem şelale hem de yakın çevresini ele alacağız. Yapacağımız çalışma neticesinde hem şelalenin potansiyelini ortaya koymuş olacağız hem de tanıtımına bilimsel anlamda bir katkı sunmuş olacağız. Yapmış olduğumuz inceleme bu anlamda bu işin ilk adımı oldu. Bilimsel çalışmamızın birkaç ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını planlıyoruz. İnşallah gerek Gümüşkanat Şelalesi ve gerekse bölgemizin diğer tüm alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalarımız devam edecek. Bölgemizin tanıtımına bilimsel katkılar sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ise Mutki ilçesinin keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzelliği olduğunu, bunlardan bir tanesinin de Gümüşkanat Şelalesi olduğunu söyledi. Şelaleyi hak ettiği konuma taşıma adına Bitlis Eren Üniversitesinin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu kaydeden Barlak, “Yapılacak bilimsel çalışma ile yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek şelaleleri arasında bulunan Gümüşkanat Şelalemizin tanıtımına ve doğa turizmine katkı sunulmuş olacak. Keşfedilmeyi bekleyen şelalemiz doğal güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakıyor.

Bizlerde bu şelalemizin gerek çevre düzenlemesinin ve gerekse sosyal alanlarının tamamlanması adına çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah çevre düzenlemesi ve sosyal alanları tamamlandıktan sonra buraya daha çok ziyaretçi akını başlayacak.

Bölge daha çok tanınacak. Bu anlamda ilçemizde keşfedilmeyi bekleyen birçok değerimiz var. Bizler bunları tek tek ortaya çıkarma adına elimizden geleni yapacağız. Ben bu vesile ile bizlere bu yolda bilimsel katkı sunacak olan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve diğer tüm değerli hocalarımıza katkılarından dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.