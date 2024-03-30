60 yaşındaki Yonca Evcimek yaptırdıgı estetiğin sırrını açıkladı. Duyunca şok olacaksınız!

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi unutulmaz şarkılara imza atan Yonca Evcimik şimdilerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü isim estetik yaptırdı.

"2 AY SONRA FAYDASINI GÖRECEĞİME EMİNİM"

60 yaşındaki Evcimik, yüzüne yaptırdığı estetiği açıkladı. Oyuncu, “Bundan sonra yaşlanmak yok” dedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Evcimik, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben en son bir şey yaptırdım. Bir hafta önce bebek kordonundan oluşturulmuş kök hücre denilmese de kök hücre gibi kullanılan bir şey... Bir hafta 10 günde anlaşılabilecek bir şey değil. 2 ay sonra faydasını göreceğime eminim bundan sonra yaşlanmak ve estetik yok"