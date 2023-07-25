63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı davasında takipsizlik kararına itiraz

Veryansın TV'den Merve Duman'ın haberine göre; Apartmanın zemin katındaki kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, bilirkişi raporunun yetersiz ve eksik olduğu belirtildi.

Kolon kesme iddiası nasıl ortaya çıktı?

Tutar Apartmanı’nın C bloku, depremde saniyeler içinde yıkılırken, diğer bloklar ayakta kalmıştı. Bu durum, apartmanın zemin katındaki iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığı şüphesini doğurdu. İş yeri sahibi M.A’nın, iş yerini genişletmek için kolonları kestiği ve döşemeyi değiştirdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

Takipsizlik kararı nasıl verildi?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplanan deliller ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, kolon kesme iddialarının tespit edilemediği, iş yeri sahibinin iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi’ne kolon kesme şikayeti yapılmadığı ve bina müteahhidinin de 2008 yılında vefat ettiği belirtildi.

İtiraz dilekçesinde neler yazdı?

Tutar Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı Gülsüm Özdoğru, takipsizlik kararına Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Özdoğru, dilekçesinde, depremde aynı apartmanda amcası ve yengesini kaybettiğini belirterek, acısının yetmediği gibi hukuki hatalarla da karşılaştığını ifade etti. Özdoğru, bilirkişi raporunun her bakımdan yetersiz olduğunu, binanın yıkımına sebep olan tadilat durumu ile ilgili hiçbir veri toplanmadığını, binanın yıkılmadan önceki halini gören Vakıf Katılım Bankası eksperlerinin bilgisine başvurulmadığını, iş yeri sahibi şüphelilerin ifadelerinin bile alınmadığını söyledi. Özdoğru, delillerin toplanması ve etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için takipsizlik kararının kaldırılmasını talep etti.

Kolon kesme iddiası nasıl ortaya çıktı?

Tutar Apartmanı’nın C bloku, depremde saniyeler içinde yıkılırken, diğer bloklar ayakta kalmıştı. Bu durum, apartmanın zemin katındaki iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığı şüphesini doğurdu. İş yeri sahibi M.A’nın, iş yerini genişletmek için kolonları kestiği ve döşemeyi değiştirdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

Takipsizlik kararı nasıl verildi?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplanan deliller ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, kolon kesme iddialarının tespit edilemediği, iş yeri sahibinin iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi’ne kolon kesme şikayeti yapılmadığı ve bina müteahhidinin de 2008 yılında vefat ettiği belirtildi.

Avukat Özdoğru ne dedi?

Avukat Özdoğru, Veryansın TV’ye yaptığı açıklamada, bilirkişi raporunun hiçbir şey yazmadığını, binanın esas yıkım sebebi olan tadilatlara dair tek bir cümle yer almadığını söyledi. Özdoğru, ayrıca Vakıf Katılım Bankası’nın eksper raporunda kırılan yerlerin bir bir işaretlendiğini, duvar namına bir şey kalmadığını belirtti. Özdoğru, kolon kesme işleminin fotoğraflarla kanıtlandığını, inşaat mühendislerinin de bu konuda görüş bildirdiğini söyledi. Özdoğru, ayrıca Çukurova Belediyesi’ne şikayette bulunduklarını ancak kendilerine “Bunlar mafyavari insanlar, bulaşmayın” denildiğini iddia etti. Özdoğru, takipsizlik kararının kaldırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.